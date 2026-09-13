CEIP XOAQUÍN LOURENZO
Amplia oferta de actividades para los niños banduenses este curso
CEIP XOAQUÍN LOURENZO
El Concello de Bande ha abierto el plazo para el programa de actividades extraescolares de este curso, una iniciativa diseñada para favorecer la conciliación familiar cuyo inicio de clases está fijado para el próximo 1 de octubre.
El pabellón municipal acogerá las sesiones deportivas de psicomotricidad, multideporte, fútbol sala, voleibol y habilidades de deslizamiento. Por su parte, la biblioteca liderará el área de lectura con opciones gratuitas de perfeccionamiento, iniciación y cuentacuentos en familia. En el plano tecnológico, el aula Cemit impartirá el taller "Diverkids", destinado a mayores de ocho años.
Finalmente, el CEIP Xoaquín Lourenzo centralizará el refuerzo escolar con talleres de pintura, costura y música, además de albergar el servicio gratuito de "Madrugadores".
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CEIP XOAQUÍN LOURENZO
Amplia oferta de actividades para los niños banduenses este curso
SALEN POR SU PROPIO PIE
Un vehículo se sale de la vía y vuelca en la OU-540 a su paso por Bande
MEJORA DE LOS ACCESOS
Bande y Xunta sellan su alizan por el Mercado do Xurés
OBRAS DE MEJORA
Una nueva plaza en Bande mejorará el acceso al Mercado do Xurés
Lo último
16 DE SEPTIEMBRE
La exposición “Fauna esencial” llega a Vilar de Barrio este mes
INCERTIDUMBRE CON LA IA
OpenAI anuncia que no saldrá a bolsa este año: “Sería un momento poco aconsejable”