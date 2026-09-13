Amplia oferta de actividades para los niños banduenses este curso

Exterior del polideportivo de Bande, ubicado a las afueras del casco urbano.

El Concello de Bande ha abierto el plazo para el programa de actividades extraescolares de este curso, una iniciativa diseñada para favorecer la conciliación familiar cuyo inicio de clases está fijado para el próximo 1 de octubre.

El pabellón municipal acogerá las sesiones deportivas de psicomotricidad, multideporte, fútbol sala, voleibol y habilidades de deslizamiento. Por su parte, la biblioteca liderará el área de lectura con opciones gratuitas de perfeccionamiento, iniciación y cuentacuentos en familia. En el plano tecnológico, el aula Cemit impartirá el taller "Diverkids", destinado a mayores de ocho años.

Finalmente, el CEIP Xoaquín Lourenzo centralizará el refuerzo escolar con talleres de pintura, costura y música, además de albergar el servicio gratuito de "Madrugadores".