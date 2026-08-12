A Rúa y Bande, primera parada de las Xornadas de Folcore
ARRANCA LA GIRA
Los representantes de Armenia y Ecuador en el Xornadas de Folclore debutaron sobre los escenarios de Ourense
El Parque do Aguillón de A Rúa está a 150 kilómetros de la Praza da Constitución de Bande. Ambos puntos quedaron unidos por la música, el baile y la tradición, al ser la primera parada de las XLI Xornadas de Folclore.
El público llevaba tiempo esperando la cita, pues ya alguna hora antes de lo previsto estaba ocupando puntos en Bande, que fueron los primeros en poder ver el espectáculo ofrecido por los representantes de Ecuador, Serbia y Taiwán, mientras que Armenia, México y Senegal se llevaron los aplausos de los rueses y quienes se desplazaron a la localidad, agradeciendo lo tardío de la hora para escapar del intenso calor que se había vivido en la jornada.
El estreno del evento cultural fue también la primera oportunidad que se tuvo para ver a la Sebastia Dance Ensemble de Armenia, país que llega por tercera vez al festival y con el debut de esta compañía de danza, que desplegó en el Parque do Aguillón una colorida exhibición de sus integrantes. El presente miércoles, las actuaciones se desplazan a Celanova (20,30 horas) y el parque del Malecón de O Barco (22, 30 horas).
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