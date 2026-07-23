La Casa do Baño, de antigua escuela unitaria a nuevo alojamiento turístico de Bande

El concello de Bande acaba de sumar un nuevo activo a su oferta turística gracias a la recuperación de la Casa do Baño. El proyecto, que se inició con una rehabilitación a través de un obradoiro de emprego, ha permitido transformar una antigua escuela unitaria, cerrada a principios de los 70, en una moderna pensión de tres estrellas de titularidad municipal. Tras la jornada de puertas abiertas del lunes reservada para los vecinos de As Maus, O Baño, Lobosandaus y Vilela, algunos de ellos exalumnos del colegio, este miércoles tuvo lugar la inauguración.

El nuevo establecimiento presume de una ubicación privilegiada en O Baño, en plena OU-540, a escasos kilómetros de las tres grandes joyas del patrimonio banduense: la iglesia visigótica de Santa Comba, las termas romanas y el campamento romano de Aquis Querquennis, a orillas del embalse de As Conchas. El inmueble ofrece 12 plazas distribuidas en seis habitaciones dobles, con las que Bande alcanza las 120 plazas turísticas. En la planta baja se sitúa una habitación adaptada para personas con necesidades de accesibilidad, así como la recepción, un aseo general, salón, comedor y cocina. Por otro lado, la planta superior alberga las otras cinco habitaciones, todo ello respetando la arquitectura tradicional en piedra.

“Oportunidade” para Bande

Las Querquenas de Bande amenizaron el acto a autoridades y vecinos. | Miguel Ángel

En el acto de inauguración, la alcaldesa Sandra Quintas destacó el valor sentimental que representa este espacio, así como las posibilidades de futuro que brinda. “Hoxe abrimos as portas dunha nova oportunidade para Bande”, subrayó la regidora, quien añadió que “a Casa do Baño nace para dar resposta a unha necesidade: contar cun lugar onde poder acoller ás persoas que nos visitan e ofrecerlles a posibilidade de quedar aquí, vivir e coñecer o noso concello con calma, sen presas”. Además, agradeció el “camiño iniciado” por sus antecesores, como el exalcalde José Antonio Armada, presente en el acto.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis Menor, defendió el turismo como un “motor real” de dinamización rural y una herramienta clave para luchar “contra o despoboamento”. Para hacer realidad este complejo, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística de Ourense Termal y coordinado a través del Inorde, el ente provincial invirtió más de 130.000 euros en la mejora de accesos, aparcamientos y eficiencia energética, que se añade al equipamiento de descanso financiado con los fondos europeos NextGenerationEU.

Interior de una de las habitaciones dobles de la Casa do Baño. | Miguel Ángel

Finalmente, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, puso en valor la coordinación institucional y el impacto positivo en la oferta del geodestino Celanova-Terras do Xurés. “Dotar con aloxamento turístico a un concello de interior cun patrimonio espectacular como Bande é fundamental”, afirmó. Como broche final del acto, antes de que autoridades y vecinos visitasen el establecimiento, el grupo de pandereteiras Querquenas de Bande ofreció un breve recital.

La concesión, próximo paso

Con las obras terminadas y las estancias plenamente equipadas tras las inversiones de la Xunta, la Diputación y de fondos europeos, el Concello prevé que “moi pronto” se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria para adjudicar la explotación de esta pensión rural en régimen de concesión, que saldrá a concurso por un periodo inicial de dos años, prorrogable por otro adicional. En las bases figurará la obligatoriedad de ofrecer el servicio de alojamiento y desayuno, dejando abierta la posibilidad de que los adjudicatarios amplíen la oferta gastronómica.

La alcaldesa Sandra Quintas reconoce que el interés que ha venido suscitando la futura gestión del inmueble es notable: “Ten vido moita xente polo Concello preguntando, e ultimamente aínda moita máis”.

Exalumnos del centro recuerdan su infancia, “mesturados clases e idades”

Escultura en barro cocido donada por Adolfo Fernández Dafonte. | Miguel Ángel

La inauguración de la Casa do Baño propició que escolares que pasaron por la antigua escuela unitaria rememorasen su infancia. Es el caso de María de los Ángeles Domínguez, de 63 años, quien explicó la distribución del inmueble: “Arriba vivían os profesores e as aulas eran abaixo”, señalando que “mesturábanse as idades e os cursos, pero rapaces e rapazas estabamos separados”. En su caso, ir a clase suponía un gran esfuerzo: “Viña a pé a diario dende Santa Comba, catro quilómetros ida e outros tantos de volta, con sete aniños. Recordo que pasabamos un camiño onde había moita auga, entón as máis maiores subíanme á espalda para pasar aqueles trozos de auga”.

Otro de esos exalumnos es Adolfo “Fito” Fernández Dafonte, de 61 años y natural de Lobosandaus, quien inició su etapa escolar con apenas cuatro años. “Aos cinco xa case sabía ler e escribir”, relató sobre una escuela en la que estuvo hasta los nueve años y en la que llegó a haber más de “sesenta alumnos”. Como tributo a aquel pasado, Fito, actualmente escultor, ha donado a la Casa do Baño una escultura de barro que representa su antigua aula y promoción, cocida con una técnica ancestral mesopotámica.