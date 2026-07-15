Bande consolida la rectoral de Santa Comba como referente turístico rural

La antigua casa rectoral de Santa Comba, en Bande, continúa mejorando sus instalaciones para reforzar su potencial turístico. La Xunta destinará cerca de 30.000 euros a acondicionar un espacio de estacionamiento para los visitantes dentro de la parcela del inmueble, dando continuidad al proyecto de humanización del edificio y del entorno que se lleva realizando en Santa Comba, y que se ha traducido en una inversión de unos 600.000 euros en el último lustro.

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó este martes el complejo acompañado por la alcaldesa, Sandra Quintas, para comprobar el resultado de las obras ya ejecutadas. Durante la visita, destacó que la inversión permitirá seguir mejorando uno de los recursos patrimoniales y turísticos del municipio.

Pardo aprovechó la visita para poner en valor el respaldo de la Xunta a este tipo de iniciativas, subrayando que la inversión de esta convocatoria de Turismo de Galicia en la provincia supera el millón de euros, repartido entre un total de 35 concellos. En este sentido, aseguró que supone “unha mostra máis da aposta transversal da Xunta polo turismo, xa que actuamos en cuestións estratéxicas e de calado e tamén naquelas máis sinxelas, pero que contribúen ao embelecemento e que son moi valoradas polos visitantes”.

Mejora de la accesibilidad

El representante autonómico recordó que esta línea de ayudas busca impulsar el desarrollo turístico de los municipios de hasta 10.000 habitantes mediante la recuperación de edificios y elementos patrimoniales, la mejora de la accesibilidad y la puesta en valor de recursos culturales, etnográficos y paisajísticos. También se financia gastos como mejoras en la señalización turística de senderos, a iluminación y los accesos a recursos turísticos.