El Concello de Bande se incorpora al programa de envejecimiento activo de La Región "A Maiores", una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas de más de 65 años mediante actividades formativas, motivacionales e intergeneracionales. Esta décima convocatoria fue presentada este martes en el salón de actos del Concello de Bande con la presencia de la alcaldesa, Sandra Quintas Vázquez, y del director de Publicidad de La Región, Jorge Villarino.

El programa, del que ya se han beneficiado más de 400 mayores de toda la provincia, incluye talleres para favorecer la participación social y el bienestar, adquirir nuevas habilidades digitales y compartir experiencias entre diferentes generaciones.

Desde su puesta en marcha en octubre de 2024, el proyecto ha operado bajo un enfoque integral, que combina capacitación técnica y soporte emocional, combatiendo la soledad no deseada y el sedentarismo.

Motivación

Así, la primera actividad que se realizará en el Concello de Bande será un taller motivacional, que se impartirá hoy en la Casa Consistorial y que se repetirá el 3 de diciembre. En estas sesiones ofrecerán ejercicios y pautas para cuidar la salud física y mental, además de recomendaciones relacionadas con la alimentación para las personas mayores y consejos nutricionales.

Jóvenes y mayores

Una de las propuestas más destacadas será un encuentro intergeneracional, programado para el 27 de noviembre en el CEIP Xoaquín Lourenzo, que reunirá a personas mayores y escolares. Jorge Villarino explicó el objetivo de esta actividad: "Buscamos favorecer el intercambio de experiencias entre ambas generaciones, poniendo en contacto los conocimientos y vivencias de los mayores, su memoria, con la curiosidad y las ganas de aprender de los más jóvenes".

Capacitación digital

La programación se completará con dos sesiones de capacitación digital, que se impartirán los días 4 y 11 de diciembre, también en la Casa del Concello. "Ambas jornadas estarán orientadas a facilitar el uso de teléfonos móviles, dispositivos digitales y aplicaciones de utilidad cotidiana", destacó Villarino.

Entre los contenidos se abordará cómo solicitar una cita médica o acceder a la edición digital del periódico. Como parte de esta iniciativa, La Región regalará a cada participante una suscripción digital gratuita durante un mes.

Autonomía y bienestar

Jorge Villarino explicó que el objetivo que persigue el programa "A Maiores" es "ofrecer a las personas de 65 años o más diversas herramientas que contribuyan a mejorar su autonomía y bienestar", y agradeció al Concello de Bande su interés en sumarse a este programa, que tiene intención de continuar desarrollándose en otros municipios de la provincia.

Por su parte, la alcaldesa de Bande agradeció que este tipo de propuestas lleguen a la población del rural, normalmente muy envejecida, y destacó la importancia de complementarlas con las actividades que ya organiza el Concello. "Sabemos que temos poboación maior e sempre tentamos facer actividades desde o Concello, pero que poidan chegar moitas máis a través deste tipo de programas sempre é de agradecer", señaló Sandra Quintas, que animó a los vecinos a participar "para que este programa teña moito éxito e para que os meus veciños o aproveiten o máximo posible".

Las personas interesadas pueden inscribirse de lunes a viernes, de 8,00 a 14,00 horas, en las oficinas municipales o llamando al teléfono 988 443 001.