¿Sabe usted que este año los asistentes a la novena de los Milagros, tendrán que acudir con extrema previsión desde sus hogares?

¿Sabe usted que este año los asistentes a la novena de los Milagros, en Baños de Molgas, tendrán que acudir con extrema previsión desde sus hogares? ¿Que pese a la afluencia de gente, especialmente personas mayores, no hay ni un solo baño público? ¿Que tan siquiera portátil? ¿Que el único disponible es el del bar, bajo previa consumición? ¿Que no se sabe si es por despiste o para hacer caja?

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