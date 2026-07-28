Deberá pagarle las gafas que le rompió en una pelea en Baños de Molgas

Una pelea en Baños de Molgas el 13 de octubre de 2023 terminó con dos hombres condenados. Sucedió sobre la una del mediodía, momento en el que uno de ellos golpeó a dos personas en la cara con la mano cerrada. A su vez, recibió un golpe en la cabeza de uno de ellos.

Los partes médicos recogen lesiones como traumatismos en la muñeca, heridas en el labio o dolor en un dedo de una mano. Sin embargo, ninguna revistió gravedad. Ambos agresores fueron condenados el 8 de octubre de 2025 por la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ourense a pagar una multa de 40 días a razón de 6 euros cada día, un total de 240 euros. Además, el que golpeó al otro en la cara deberá abonarle el precio de las gafas.

El caso llegó a la Audiencia Provincial, que confirmó íntegramente la sentencia. La magistrada avala el criterio de la jueza de instancia al no apreciar el error valorativo invocado en el recurso de uno de los condenados, ya que la sentencia, indica, responde a “la correcta ponderación de la prueba”.

El fallo apunta a que quedó acreditada la existencia de la agresión. Para llegar a esta conclusión se basa en las declaraciones prestadas por todos los implicados, así como en los partes médicos.