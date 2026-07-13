A unión veciñal reaviva o forno comunal de Betán, en Baños de Molgas
FORNADA DO PAN
A veciñanza de Baños de Molgas traballou dende a madrugada para preparar as 140 pezas de pan tradicional
A Asociación Cultural A Corna converteu este sábado a localidade de Betán, en Baños de Molgas, no epicentro da tradición galega coa celebración da súa IV Xornada do Pan, un evento que, concibido dende os seus inicios como un sentido tributo aos antepasados, reuniu a 266 comensais arredor da mesa para demostrar que a estreita unión veciñal é capaz de manter vivo o legado histórico da aldea grazas ao antigo forno comunal, o cal volveu ser o corazón da festa ao recordar os tempos nos que este espazo de pedra non só servía para cocer os alimentos, senón que se erixía como o verdadeiro centro social onde a veciñanza compartía as súas conversas.
O momento máis emotivo desta xuntanza chegou da man da lectura do pregón, a cargo de Luis, un gran amigo da organización cuxo profundo discurso se centrou neste necesario rexurdimento do forno comunitario ao reivindicar a elaboración do pan á antiga usanza como un “acto de rebeldía” contra as presas do mundo moderno e que serve para devolverlle o valor ao auténtico, mesturando con paciencia fariña, auga, sal e a masa nai que “custodia o segredo do tempo”, para rematar a súa alocución cun fondo agradecemento á asociación por non deixar morrer esta fermosa tradición nin a identidade de Betán.
Para que este éxito gastronómico e organizativo fose posible, requiriuse dun inmenso e incansable esforzo colectivo que obrigou a manter o forno acendido e traballando de xeito ininterrompido dende a madrugada previa ata a hora da cea, cando, grazas a esta dedicación, se puido despachar un contundente menú elaborado integramente á calor da leña que incluíu 36 empanadas, 140 pezas de pan, biscoitos e abundantes racións de lacón e chourizos asados, degustados por uns asistentes que, malia unha lixeira treboada de verán que refrescou o ambiente durante a tarde, mantiveron intacta a troula xunto á música tradicional.
Sendo a comunidade a verdadeira alma desta festa, durante o acto central rendeuse unha sentida homenaxe aos voluntarios que fixeron todo isto realidade mediante a entrega dun detalle en sinal de agradecemento a veciños como Laura, encargada do deseño; Tinita, responsable de amasar para centos de persoas; Antonio, Rosa Mari e Jose, atentos ao coidado do lume e das brasas, ou o chef Antonio nos labores de cociña, sen esquecer a indispensable axuda doutros colaboradores como Juan Carlos, Anxeliño, Paco, Ana, María José, Pablo e Fina.
A cita estivo arroupada polo apoio institucional a través da presenza do alcalde, Manuel Fernández, e de José Antonio Armada, director territorial de Medio Rural en Ourense, quen non dubidou en eloxiar o traballo desinteresado da veciñanza á hora de enxalzar os produtos da terra, subliñando ao mesmo tempo a necesidade de darlle visibilidade a estas xuntanzas para asegurar o seu futuro. Así aproveitou para lanzar unha mensaxe de concienciación coa que desexar un verán tranquilo e libre de incendios forestais na provincia.
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