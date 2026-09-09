La devoción mariana sella nueve días de celebraciones en Os Milagros

El Santuario de Nosa Señora dos Milagros despidió este martes su festividad más esperada con la multitudinaria celebración del día grande en honor a la patrona, poniendo el broche de oro a una Novena que concluyó oficialmente tras nueve jornadas de incesante devoción.

Miles de devotos se congregaron ayer en la explanada del Monte Medo para asistir a la eucaristía solemne de las doce del mediodía y acompañar a la venerada imagen en su tradicional procesión por el recinto. La jornada estuvo marcada por el alivio térmico respecto al sofocante calor que acompañó a los peregrinos durante los días previos. Esta moderación de las temperaturas facilitó la llegada masiva de fieles, si bien unas densas nubes de tormenta amenazaron con descargar lluvia durante los últimos compases del recorrido, respetando finalmente el emotivo encuentro religioso antes de que los asistentes emprendieran el camino de regreso a sus hogares. La estampa de esta edición dejó un claro mensaje de continuidad y esperanza gracias a la destacada presencia de personas jóvenes que decidieron sumarse a los oficios.

Cientos de adolescentes y adultos de corta edad, muchos de los cuales asistían por primera vez a los actos del santuario, demostraron que la herencia inmaterial de Os Milagros mantiene intacto su poder de convocatoria. Este necesario relevo generacional consolida el recinto como un espacio vivo, capaz de ofrecer acogida a quienes buscan un refugio frente al acelerado ritmo de la sociedad actual.

La afluencia juvenil confirma que el templo sigue siendo un hogar donde la Madre de todos abraza y consuela a quienes se acercan a ella, logrando que la creencia trascienda la mera costumbre heredada para convertirse en una vivencia personal.

Balance

A lo largo de la liturgia que despidió los festejos, el sacerdote encargado de oficiar la ceremonia, el Visitador Provincial Joaquín González Hernando, hizo balance de la cita mariana ante los miles de congregados. “Durante estos días hemos recorrido un camino de oración, de escucha de la palabra y de encuentro con María”, recalcó el párroco desde el altar.

En su reflexión, ensalzó el papel protector de la Virgen, asegurando que a través de cada peregrinación “hemos descubierto una vez más que ella es verdadera compañera de camino en todas las circunstancias de nuestra vida, en las alegrías y en las dificultades”. Además, el religioso enmarcó esta masiva muestra de devoción dentro de los nuevos objetivos de la comunidad, recordando que “la programación pastoral diocesana para el próximo curso nos invita a alzar la mirada, y al hacerlo nos encontramos con nuestra Señora de los Milagros”.