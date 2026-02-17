Alarma por un incendio provocado en una casa de Barbadás

Un incendio declarado sobre las cuatro de la madrugada calcinó una vivienda deshabitada en la calle Dámaso Montes de Barbadás. El fuego, que consumió por completo dos habitaciones y el tejado, presentó una especial dificultad para los equipos de extinción debido a la estructura de madera y los muebles que albergaba en su interior. En las labores de control, que se prolongaron durante horas, participaron tres vehículos de Protección Civil de Barbadás y una dotación de bomberos del Polígono de San Cibrao, quienes lograron evitar que las llamas se propagasen a las casas colindantes en un barrio ya castigado por sucesos similares.

Según Protección Civil, el fuego fue provocado ya que la puerta trasera estaba forzada. El incendio de la vivienda estuvo precedido por la quema de un contenedor en la avenida principal, una maniobra que pretendía distraer a los servicios de emergencia. No es la primera vez que ocurren hechos similares en ese concello del área metropolitana. En los últimos años, ardió un coche, una bodega y una casa en dos ocasiones por causas que apuntan al propósito de causar daños.