Alarmas en Barbadás por una pota en el fuego y una serpiente

La alarma de una pota al fuego en una vivienda que en ese momento se encontraba vacía obligó a la movilización de Servicio de Emerxencias de Barbadás. Su intervención era necesaria debido a que el morador no contaba con las llaves. Una vez llegaron al lugar, tuvieron que emplear equipo de excarcelación para poder acceder al interior a través de una ventana.

Esta cuenta con cerraduras de seguridad al igual que la puerta y las persianas, logrando los efectivos sortearlas. Una vez en el piso retiraron la pota del fuego permitiendo que el suceso quedase en un simple susto y no fuera a mayores. Participaron en el operativo los bomberos de San Cibrao, la Policía Local del municipio y el Servicio de Emerxencias de Barbadás.

Actuación por una serpiente

La serpiente que tuvieron que retirar en Barbadás. | Protección Civil e Emerxencias Barbadás

Estos últimos acudieron por la tarde a una clínica del municipio, donde apareció una serpiente. Los efectivos la retiraron del local y la liberaron en un área forestal.