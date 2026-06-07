Heridas y evacuadas seis personas en un accidente con dos coches implicados en Barbadás

El estado de los vehículos tras el accidente en Barbadás

Una fuerte embestida trasera entre dos vehículos resultó en seis heridos que tuvieron que ser evacuados por el 061 en el punto kilométrico 4 de la OU-540, en Barbadás, en sentido Ourense. El siniestro ocurrió a las 22:27 horas de este pasado sábado, 6 de junio. El impacto afectó a los dos carriles de circulación y repercutió en el tráfico en ambos sentidos debido a los restos y vertidos derivados del accidente.

En las imágenes se aprecia el morro de uno de los vehículos completamente achatado y la parte trasera del otro vehículo implicado también gravemente afectada. Asimismo, se pueden ver las retenciones que el incidente causó en la vía.

Los servicios de emergencia trabajando en el lugar del accidente

En el suceso intervinieron los bomberos del servicio de emergencias de Barbadás con una bomba urbana ligera y tres voluntarios de Protección Civil de Barbadás con un furgón de emergencias. También participaron dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico con cuatro agentes, así como tres ambulancias con seis técnicos sanitarios.