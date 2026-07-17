Barbadás facilitará el compostaje a sus vecinos

El Concello de Barbadás continúa avanzando en su compromiso con el medio ambiente a través de su campaña de compostaje doméstico, una iniciativa estratégica que busca fomentar la correcta gestión de los biorresiduos en los hogares y promover prácticas mucho más sostenibles en el municipio. Con el objetivo de implicar activamente a la ciudadanía en el cuidado del entorno, el consistorio ha organizado una nueva jornada para sumar participantes a esta práctica ecológica.

La próxima entrega de compostadores tendrá lugar el lunes 27 de julio, a partir de las 12,00 horas, en las instalaciones del Centro Empresarial Transfronterizo. Durante este encuentro, se llevará a cabo una sesión informativa en la que las personas asistentes recibirán la formación básica y los conocimientos técnicos necesarios para comenzar a compostar de manera eficiente en sus propios domicilios.

Esta iniciativa está diseñada para que los vecinos que dispongan de un pequeño terreno, jardín o huerta puedan transformar sus restos orgánicos en abono natural de alta calidad. De este modo, se reduce de forma muy significativa la cantidad de basura diaria que llega al contenedor convencional, mitigando el impacto ambiental y contribuyendo a una economía circular mucho más eficiente en Barbadás.

Para garantizar el éxito del programa, el Concello facilitará a los hogares participantes un compostador de forma totalmente gratuita. Además de la entrega del material, el plan incluye un servicio de asesoramiento y acompañamiento continuo para asegurar la correcta puesta en marcha y el seguimiento del proceso.

A lo largo de las próximas semanas, se celebrarán nuevas sesiones en diferentes puntos del término municipal, que serán anunciadas oportunamente a través de los canales oficiales. La inscripción continúa abierta, y los interesados pueden informarse en la web barbadas.ocaminosostible.gal, en el teléfono 647 521 464 o en el correo info@ocaminosostible.gal.

Este proyecto medioambiental cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU, enmarcándose en la apuesta del Consorcio As Mariñas por un modelo de gestión sostenible, de proximidad y centrado en la valorización de residuos.