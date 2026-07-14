Emergen numerosos peces muertos en el Regato dos Muíños, en Barbadás

Numerosos ejemplares de peces, tanto adultos como alevines, aparecieron muertos en el Regato dos Muíños, en el límite entre Barbadás y Ourense. La mayor concentración de animales sin vida se registró a la altura del instituto Luis Vives.

Expertos medioambientales apuntan a que la mortandad se debe a la falta de oxígeno en el agua, un factor derivado de la acusada merma del caudal y las altas temperaturas de la época estival. Según indican, se trata de una incidencia “bastante habitual” cuando desciende el nivel del río.

Numerosos ejemplares de peces muertos a lo largo del del regato dos Muíño. | JOSÉ PAZ

Efectivos de Emergencias se desplazaron al lugar para realizar una primera inspección visual del tramo afectado, tras recibir los avisos sobre la aparición de los peces. En un escenario muy similar, numerosas truchas muertas aparecieron recientemente, según informó El Progreso, en las aguas del río Miño a su paso por Lugo. El jueves, un agente de Medio Ambiente se desplazó hasta la zona después de recibir avisos de varios ciudadanos que alertaban de la aparición de ejemplares muertos en el cauce.