Barbadás multa a la concesionaria del SAF

Poco a poco va volviendo la normalidad a Barbadás, o eso parece. Ayer se celebró el primer pleno ordinario tras la marejada política provocada por las acusaciones de acoso contra el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel. Fue una sesión densa, marcada tanto por la gestión municipal como por las heridas abiertas tras la ruptura del gobierno.

El asunto central fue el Servizo de Atención no Fogar (SAF). El gobierno local informó de la imposición de una segunda sanción de 12.000 euros a la empresa concesionaria, Osventos, por incumplimientos reiterados como la falta de cobertura de bajas y vacaciones. Valcárcel anunció que se notificará la multa tras no recibir alegaciones.

El debate subió de tono rápidamente. El PSOE, ahora desde la oposición, lanzó dardos directos al regidor. El grupo socialista ironizó sobre la nueva situación política del alcalde: “Agora, señor alcalde, está máis preto do PP. Aproveite esa boa sintonía con Luis Menor e esixa que lle dea algo máis para Barbadás”. Además, instaron a Valcárcel a romper el contrato: “Hai que ser valente para rescindir o contrato do SAF”.

El alcalde no se quedó callado y pidió a la portavoz socialista, Victoria Morenza, “baixar o ton”, recordando a sus exsocios su corresponsabilidad: “Levan 10 anos no goberno, polo que deberían coñecer cales son as consecuencias de romper un contrato. Deberían seguir nesa liña de adquirir coñecementos”. Valcárcel se mostró tajante ante las críticas socialistas sobre la gestión del servicio: “Estou alucinado, porque nunca abriron a boca nas Xuntas de Goberno. Vostede estaba a favor da externalización, así que sexa coherente”.

Más allá de la bronca política, el pleno aprobó el padrón más alto de la historia del municipio, alcanzando los 11.201 habitantes a 1 de enero de 2025, consolidándose como el quinto concello de la provincia.

La sesión se cerró con un turno de ruegos y preguntas donde la tensión entre los “antiguos aliados” volvió a aflorar. Victoria Morenza sentenció, recordando los motivos de su salida del ejecutivo: “Marchamos do goberno por unha cuestión de principios e de valores. Repetireino durante o ano e cinco meses que nos quedan e respectarei estoicamente as faltas de respecto do alcalde”.

Valcárcel no dejó pasar la alusión a la ética y contraatacó señalando supuestas contradicciones en las filas socialistas: “Ética e moral é que a tenente de alcalde de Monforte estea na executiva do PSOE, cando o seu alcalde está acusado de agresión sexual”.