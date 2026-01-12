Primer pleno en Barbadás tras la reestructuración de su gobierno

El Concello de Barbadás celebra este lunes, 12 de enero, su primer pleno ordinario tras la reestructuración del gobierno municipal. El alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, guiará la sesión sin representar ya al grupo socialista, después de las acusaciones que le llevaron a darse de baja del partido el pasado mes de diciembre.

Junto a Valcárcel estarán Daniel Rey, único concejal de DO, como primer teniente alcalde, y José Manuel Morgade, segundo teniente de alcalde. Este último siguió los pasos del regidor, pasando a formar parte del grupo de no adscritos.

Se espera un pleno en el que se puede generar cierta tensión a raíz de los cambios. Entre los temas que se abordarán, el BNG reclamará durante la sesión el cumplimiento de la normativa sobre normalización lingüística, solicitando la creación de un servicio municipal y otras medidas a tener en cuenta dentro de la administración del consistorio.