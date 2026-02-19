En busca del incendiario de Barbadás

El 15 de marzo de 2020, dos horas después de que entrase en vigor el estado de alarma decretado por el covid, una persona plantó fuego a un vehículo en Barbadás. Estaba arrimado a una casa habitada, lo que generó una situación de peligro. Este fue el primero de los siete fuegos provocados desde entonces en el barrio de Regueiro. “Parece que hay alguien que pretende hacer daño en el vecindario porque son todos muy concentrados, hay un total de siete incendios en los últimos cinco años”, explica Daniel Rey, teniente alcalde del municipio y responsable de emergencias.

El último ocurrió esta semana, la madrugada del martes, cuando el fuego calcinó una vivienda en la calle Dámaso Montes, aunque gracias a la labor de Protección Civil del municipio y bomberos de San Cibrao las llamas no afectaron a las casas colindantes. Todo apunta a que fue provocado, ya que habían forzado la puerta trasera.

El modus operandi del incendiario cuando quema las viviendas siempre es el mismo. Primero prende fuego a un objeto menor, como un contenedor, creando una cortina de humo para provocar que tengan que ir hasta allí los servicios de emergencia, mientras, él quema en otra parte. Siempre lo hace de madrugada y en casas con accesos que no estén plenamente a la vista para evitar ser detectado.

La coincidencia en los fuegos provocados durante estos casi seis años apuntan a que detrás de todos ellos podría estar la misma persona. “Los vecinos están preocupados, requieren más presencia de la Guardia Civil e investigación. De momento, solo son daños materiales”, explica Rey.

Las sospechas se multiplican en la zona sobre la autoría de estos incendios, pero de momento aún no hay ninguna persona detenida por estos hechos. Mientras, el miedo está presente entre los residentes, incluso algunos han colocado una alarma en sus viviendas. “Esto sucede por la noche, cuando todo el mundo está en su cama, entonces no se percibe la emergencia hasta que no pasó un buen rato, por lo tanto, los daños son mayores”, cuenta el teniente de alcalde, que señala que están en continuo contacto con la Guardia Civil para solicitarles más presencias en la zona.

Desde 2020, el listado de incendios provocados es preocupante: un vehículo, una bodega, una finca y cuatro incendios en tres viviendas, las cuales quedaron en muy mal estado. “Al encontrarse deshabitadas ya no están en muy buenas condiciones entonces hay muebles viejos, suciedad acumulada…”, indica Daniel Rey.