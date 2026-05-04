Cae de un andamio mientras trabajaba y sufre varias fracturas en A Valenzá
CALLE COTELMA
Un trabajador cae de un andamio desde dos metros en A Valenzá y sufre varias fracturas. Tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia.
Esta mañana, a las 9:49 horas, se registró un accidente laboral en la calle Cotelma, en el municipio de Barbadás. El incidente tuvo lugar en un soportal, donde un trabajador se precipitó desde un andamio a una altura aproximada de dos metros mientras realizaba labores de trabajo.
Tras recibirse el aviso a través del 112, se movilizaron los efectivos de emergencia a una intervención en la que participaron dos trabajadores del servicio municipal y tres voluntarios, quienes fueron los primeros en llegar al lugar y prestar la atención sanitaria inicial al herido hasta la llegada de la ambulancia.
El afectado presentaba varias fracturas como consecuencia de la caída, por lo que fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia con soporte vital avanzado a un centro sanitario.
En el operativo intervinieron los siguientes medios:
- Una bomba urbana ligera con dos bomberos del servicio de emergencias de Barbadás
- Un furgón de emergencias con tres voluntarios de Protección Civil de Barbadás
- Dos agentes de la Policía Local de Barbadás
- Dos agentes de la Guardia Civil
- Una ambulancia con soporte vital avanzado
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