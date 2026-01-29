Piden prisión para un empresario por un grave accidente laboral en Verín

La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión para el administrador de Electricidad Fragus S.L., Francisco B.V., por un accidente laboral ocurrido en enero de 2020 en Verín, en el que un trabajador resultó gravemente herido. El Ministerio Público acusa al empresario de un delito de lesiones por imprudencia y otro contra los derechos de los trabajadores, señalando la falta de medidas de seguridad durante la ejecución de las obras. La acusación eleva la petición a cinco años de cárcel y dos millones de indemnización (ya se consignaron 500.000).

Los hechos tuvieron lugar en el Camiño de San Gregorio, donde el Concello de Verín había encargado el desplazamiento de unas farolas sin que existiera un proyecto previo ni un plan de seguridad y salud. Según el escrito de acusación, Francisco ordenó realizar el trabajo utilizando una escalera de mano y una grúa, ignorando las evaluaciones de riesgos que exigían el uso de una cesta elevadora. El trabajador, de 46 años, se encontraba subido a la escalera a unos cinco metros de altura, sin arnés, cuando la farola, que estaba inestable por movimientos de tierra previos, cedió y cayó. El operario salió despedido, golpeándose contra el camión y el asfalto. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples fracturas que le dejaron secuelas permanentes, siendo reconocida una situación de gran invalidez. Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama indemnizaciones que superan los 900.000 euros (por secuelas, gastos médicos y lucro cesante), que deberán ser abonadas solidariamente por el acusado y su aseguradora, con la responsabilidad subsidiaria del Concello de Verín y su compañía de seguros.

La defensa del acusado señaló ayer, en la audiencia preliminar en el Penal 1, que se practicaron diligencias fuera de plazo, entre ellas la declaración de Francisco. Pide el sobreseimiento de la causa respecto a su representado. El fiscal se opuso a esta cuestión previa y será la jueza quien la resuelva.