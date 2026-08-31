Un vehículo sufre una aparatosa salida de vía en Barbadás

Un vehículo sufrió una aparatosa salida de vía en la tarde de este lunes, 31 de agosto, en la carretera de Barxa a San Lourenzo de Piñor, en Barbadás. Los dos ocupantes del coche salieron ilesos del accidente.

Estado del vehículo tras la salida de vía en Barbadás | PC Barbadás

Se procedió a desconectar la batería para eliminar el riesgo de incendio, ya que el motor y el chasis resultaron gravemente afectados en el incidente. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Protección Civil de Barbadás, Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil de Tráfico.