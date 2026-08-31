OCUPANTES ILESOS
Un vehículo sufre una aparatosa salida de vía en Barbadás
OCUPANTES ILESOS
Un vehículo sufrió una aparatosa salida de vía en la tarde de este lunes, 31 de agosto, en la carretera de Barxa a San Lourenzo de Piñor, en Barbadás. Los dos ocupantes del coche salieron ilesos del accidente.
Se procedió a desconectar la batería para eliminar el riesgo de incendio, ya que el motor y el chasis resultaron gravemente afectados en el incidente. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Protección Civil de Barbadás, Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil de Tráfico.
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