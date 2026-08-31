Un camión con cerdos vuelca en la N-120 dirección Ourense y varios animales caen al Miño: "Estaba patas arriba"
CONDUCTOR ATENDIDO
Un camión con cerdos vuelca en la N-120, en A Carballeira, y varios animales caen al río Miño. El conductor fue atendido tras quedar aturdido.
Un accidente de tráfico se saldó con un conductor herido y varios animales en el río Miño. Un camión que transportaba cerdos volcó este lunes, alrededor de las 7:41 horas, en la N-120, a la altura de A Carballeira (Nogueira de Ramuín), en el punto kilométrico 553.
El vehículo se salió de la vía y terminó volcando. Como consecuencia del accidente, algunos de los animales cayeron al río Miño, mientras que otros permanecieron en el interior del camión. "Non sei de que era o camión, estaba patas arriba", aseguraba un conductor que pasó por la zona poco después.
El conductor del vehículo quedó aturdido tras el vuelco y fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios, sin que por el momento consten más datos sobre su estado. Hasta el punto se desplazaron Urgencias Sanitarias, el GES de Pereiro de Aguiar, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de Mantenimiento.
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