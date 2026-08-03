Una colisión entre un coche y una moto en A Valenzá deja un herido

ACCIDENTE DE TRÁFICO

La persona herida tuvo que ser trasladada al centro médico de Ourense tras el accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Celanova de Barbadás

Avenida Celanova, Barbadás
Avenida Celanova, Barbadás | Google Maps

Una persona resultó herida tras la colisión entre un coche y una moto en Barbadás. El accidente de tráfico ocurrió a las 14:35 horas de este lunes 3 de agosto.

Hasta la Avenida de Celanova en A Valenzá, se trasladaron los servicios de emergencia tras la llamada recibida por el 112. En el lugar de los hechos se prestó atención a una persona que resultó herida y fue trasladada al centro médico.

También acudieron Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local.

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