Una colisión entre un coche y una moto en A Valenzá deja un herido

Una persona resultó herida tras la colisión entre un coche y una moto en Barbadás. El accidente de tráfico ocurrió a las 14:35 horas de este lunes 3 de agosto.

Hasta la Avenida de Celanova en A Valenzá, se trasladaron los servicios de emergencia tras la llamada recibida por el 112. En el lugar de los hechos se prestó atención a una persona que resultó herida y fue trasladada al centro médico.

También acudieron Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local.