¿Sabe usted el culebrón que hay en Barbadás con Valcárcel, PP, PSOE y Jácome como protagonistas?

¿Sabe usted que por Barbadás corre el soplo de que el portazo en el gobierno de Barbadás no fue por un simple roce, sino porque a Jácome le llegó que Valcárcel tendría ya apalabrado ir en las listas del PP en 2027? ¿Que las concejalas del PSOE andan haciendo cuentas pensando que se les abre el cielo sin saber si el pescado está ya vendido? ¿Que vaya usted a saber si todo es un globo sonda para ver cómo respiran unos y otros?

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