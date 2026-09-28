DO retira su apoyo a Xosé Carlos Valcárcel en Barbadás por desacuerdos en la Diputación y Daniel Rey deja la Tenencia de Alcaldía

Democracia Ourensana ha decidido retirar su apoyo al alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, y abandonar el gobierno municipal. Su concejal, Daniel Rey, presentará su dimisión como teniente de alcalde, poniendo fin a una alianza que había adquirido especial relevancia después de la profunda crisis política vivida en el Concello durante el último año.

La formación justifica la decisión por las diferencias que mantiene con Valcárcel en la Diputación de Ourense, donde el regidor de Barbadás ejerce actualmente como diputado no adscrito. Según expone DO en un comunicado, considera incompatible continuar sosteniendo al alcalde en el Concello mientras este mantiene en la institución provincial posiciones políticas alejadas de las de Democracia Ourensana.

La decisión llega pocos días después del último pleno provincial, celebrado el viernes, en el que volvieron a quedar de manifiesto diferencias entre ambos. Por ejemplo, en una de las principales votaciones de la sesión, sobre la propuesta del PP para priorizar la conexión con los polígonos industriales dentro del proyecto de transporte metropolitano, DO votó en contra mientras Valcárcel se abstuvo, permitiendo junto con el BNG que la iniciativa saliese adelante.

Daniel Rey, uno de los principales apoyos de Valcárcel

La salida de Daniel Rey tiene especial trascendencia por la situación política que atraviesa Barbadás. El concejal de DO formaba parte del ejecutivo desde el inicio del mandato, pero su peso aumentó considerablemente después de la ruptura del grupo socialista a finales de 2025, formando una pareja habitual en redes sociales con el alcalde.

Valcárcel había llegado a este mandato al frente del PSOE y gobernaba inicialmente con siete concejales socialistas y el único representante de Democracia Ourensana. La situación cambió en diciembre de 2025, cuando cinco ediles socialistas abandonaron el gobierno municipal en medio de una crisis interna. La dirección provincial del PSOE reclamó entonces a Valcárcel que renunciase a sus actas, pero este optó por darse de baja del partido y continuar como alcalde y diputado provincial en condición de no adscrito.

Tras aquella ruptura, el ejecutivo quedó reducido fundamentalmente al propio Valcárcel, José Manuel Morgade y Daniel Rey, que pasó a convertirse en uno de los principales apoyos políticos del alcalde para mantener la actividad del gobierno municipal.