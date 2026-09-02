Detenido in fraganti a un hombre cuando intentaba robar un cajetín con dinero en una lavandería de Barbadás

La rápida intervención de la Policía Local de Barbadás permitió detener este miércoles a un hombre cuando intentaba robar en una lavandería de la localidad. Los hechos ocurrieron sobre las 20:30 horas, después de que los agentes recibiesen un aviso sobre un individuo que estaba intentando forzar con una radial el cajetín del dinero de una de las máquinas del establecimiento.

La patrulla se desplazó rápidamente hasta el lugar y consiguió interceptar al sospechoso antes de que pudiera darse a la fuga, cuando todavía estaba intentando acceder al dinero de la máquina.

Investigan su posible relación con otro robo

El detenido, nacido en 1979, podría ser el mismo individuo que habría cometido otro robo de características similares durante el pasado mes de agosto, utilizando presuntamente el mismo procedimiento para acceder al dinero.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil, donde se instruyen las correspondientes diligencias.