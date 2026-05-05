La Escuela Infantil de Barbadás cierra toda una jornada por huelga general

La Escuela Infantil Municipal de Barbadás permanece cerrada este jueves, 7 de mayo, debido a la huelga general de ámbito estatal del sector educativo del primer ciclo de atención infantil. El alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, viene de firmar un bando municipal en el que se informa a la población del cierre, después de recibir la comunicación de seguimiento de la huelga por parte del personal de la Escuela.

De este modo, ante la imposibilidad de garantizar la correcta prestación del servicio y con el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios y el respeto del derecho fundamental a la huelga, las instalaciones municipales permanecerán cerradas durante la jornada del jueves.

La manifestación

Esta movilización está convocada en el primer ciclo de Educación Infantil (0–3 años) en varias comunidades de España, impulsada principalmente por sindicatos como CCOO y CGT, con el apoyo de otras organizaciones del sector. El paro afecta a centros públicos, privados y de gestión indirecta, y se plantea como una jornada de 24 horas.

Los trabajadores, en su mayoría mujeres, denuncian que este ciclo educativo sigue estando “infrafinanciado” y con condiciones laborales precarias. Entre las principales reivindicaciones destacan la reducción de las ratios de niños por aula, la mejora de los salarios y la estabilidad de las plantillas, así como el reconocimiento real de la etapa 0–3 como parte del sistema educativo y no solo como un servicio asistencial .

Además, los sindicatos reclaman una normativa estatal común que unifique condiciones en todas las comunidades autónomas, ya que actualmente existen grandes diferencias en recursos, contratación y organización de las escuelas infantiles. La convocatoria también se enmarca en un movimiento más amplio que denuncia la falta de inversión en educación infantil y la sobrecarga de trabajo del personal educativo.

En paralelo a la huelga, se han anunciado movilizaciones y concentraciones en distintas ciudades, además de una manifestación estatal prevista en Madrid el 23 de mayo, con el objetivo de dar visibilidad a las demandas del sector y presionar a las administraciones públicas para que introduzcan reformas estructurales.