Fabiola García exige por carta al Estado la financiación prometida para ofrecer la educación infantil gratuita en Galicia

Un fragmento de la carta de Fabiola García a la ministra de Educación.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha reclamado a la ministra de Educación, Milagros Tolón, que el Estado haga efectiva “lo antes posible” la transferencia de fondos europeos para financiar la gratuidad de las escuelas infantiles, una medida que la Xunta financia con fondos propios desde hace cuatro años.

Documento Carta Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes Consúltalo

En una carta enviada a la ministra, Fabiola García le recuerda que la medida, que “asume íntegramente” la Xunta con 68 millones anuales, beneficia a más de 33.000 hogares gallegos, permitiéndoles un ahorro de 4.000 euros al año.

"Sin embargo, echamos en falta el respaldo del Gobierno central en esta apuesta estratégica, a pesar de su compromiso de destinar 175 millones de euros de fondos europeos a las comunidades para financiar esta medida", recoge el escrito.

"Casi un año después de este anuncio, realizado en la Conferencia de Presidentes de junio de 2025, las comunidades aún no hemos recibido esta aportación ni disponemos de información sobre cuánto recibirá cada autonomía y cuándo llegarán los fondos, pese al compromiso de que en enero de 2026 estaría aprobado el programa", señala Fabiola García.

Por ello, y “con el objetivo de seguir avanzando en la conciliación y la corresponsabilidad”, la conselleira solicita que esta aportación se haga efectiva lo antes posible.