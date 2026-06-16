Fernando Forneiro enseña cómo un rayo fulminó un árbol en su finca de Bentraces: "Se estamos alí quedamos secos!"

La fuerte tormenta eléctrica que sorprendió a última hora del domingo en varios puntos de la provincia de Ourense ha dejado imágenes espectaculares y un gran susto en el municipio de Barbadás. Fernando Forneiro, un vecino de la localidad de Bentraces, relata con asombro el impacto de un rayo que partió por completo la corteza de un carballo de unos 20 metros de altura ubicado en su finca. El tronco quedaba así, con la corteza completamente abierta y resquebrajado de arriba a abajo.

El estado del Carballo tras el rayo. | Miguel Ángel

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, entre las 18,00 y las 19,00 horas, cuando su mujer y él estaban tranquilamente en su "refugio de verano", una granja que era de del padre de Fernando y que adaptaron para disfrutar del campo en días de calor. Allí se encontraban cuando un estruendo ensordecedor los sorprendió de golpe, la tormenta con gran carga eléctica se formó en pocos minutos: "A miña muller e máis eu estabamos aí e case caemos do impacto", recuerda Fernando, visiblemente impresionado por la intensidad del fenómeno.

Fernando Forneiro y Dolores Cid en la finca junto al árbol. | Miguel Ángel

Cayeron numerosos rayos, pero uno de ellos no solo dañó gravemente el árbol, abriendo una enorme y limpia hendidura a lo largo de todo su tronco, sino que la descarga afectó también a la instalación eléctrica de la vivienda. "Fundiume os plomos, fundiume todo", señala el vecino respecto al apagón generalizado que sufrieron. En estos instantes no se imaginaban la huella que les dejaría la tormenta.

El vecino enseña con gracia el estado de la corteza. | Miguel Ángel

Fue a la mañana siguiente, durante un paseo por la finca, cuando la pareja descubriría el estado en el árbol. Aunque Fernando reconoce no ser un experto en la materia, la imagen del tronco completamente pelado considera que habla por sí sola y deja en evidencia el peligro real al que estuvieron expuestos, ya que estaban a tan solo 40 metros del carballo que recibió el impacto: "Isto é soamente velo para creelo, a forza que trae un raio. Se estamos alí quedamos secos!", concluye.