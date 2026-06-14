Las tormentas irrumpen en medio del calor con lluvia y más de 600 rayos en Ourense
Las tormentas hicieron acto de presencia este sábadoen otra jornada calurosa, que dejó 37,8 grados en la ciudad y más de 600 rayos en la provincia (cerca de 1.500 en toda Galicia, donde también se alcanzaron temperaturas históricas para el mes de junio en ciudades como A Coruña, con 35,9º). El aparato eléctrico se hizo notar en varias zonas: a primera hora de la tarde en A Baixa Limia y la comarca de Celanova, para desplazarse después a otros puntos de la geografía. Así, las nubes de evolución fueron extendiéndose por el Macizo Central, el área metropolitana o Carballiño.
La situación de inestabilidad y calor se mantiene hoy, e incluso se recrudecerá en el caso de las tormentas. Según explican desde MeteoGalicia, “un embolsamento de aire frío en altura sobre Portugal deixará un día de inestabilidade atmosférica”. Por la tarde, las lluvias podrían ser generalizadas, acompañadas de tormentas localmente fuertes. MeteoGalicia mantiene activado el aviso amarillo en toda la provincia a partir de las 15,00 horas. Por su parte, la Aemet adelanta a las 12,00 horas la posible llegada del aparato eléctrico.
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