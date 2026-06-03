Un furgón vuelca en Barbadás tras salirse de la vía y chocar contra un muro

Estado en el que quedó el furgón de mercancías tras salirse de la vía, chocar contra un muro y volcar en la rúa Fonsillón, en Barbadás.

Un accidente de tráfico registrado en la rúa Fonsillón, en el municipio ourensano de Barbadás, se saldó este miércoles sin heridos tras volcar un furgón de transporte de mercancías que previamente se había salido de la vía y colisionado contra un muro.

El aviso fue recibido por el 112 Galicia a través de la alerta automática de un teléfono iPhone, que detectó el siniestro y activó el operativo de emergencias.

Según la información facilitada, el vehículo se salió de la carretera, impactó contra un muro y terminó volcando. A pesar de la aparatosidad del accidente, el conductor no precisó traslado a un centro médico.

Una ambulancia desplazada al lugar del accidente en la rúa Fonsillón, en Barbadás, prestando servicios asistenciales de emergencia. | La Región

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Emergencias de Barbadás, con un bombero y una bomba urbana ligera, además de dos voluntarios de Protección Civil del municipio. También intervinieron dos efectivos del GES de Pereiro de Aguiar.

La Policía Local de Barbadás movilizó dos patrullas con dos agentes, mientras que el 061 desplazó una ambulancia de soporte vital básico con dos técnicos en emergencias sanitarias.

Una vez en el punto, los equipos de emergencia procedieron a cortar el tráfico de forma puntual, estabilizar el vehículo y retirarlo de la calzada. La actuación se prolongó hasta la llegada de la asistencia para la retirada definitiva del furgón, al tratarse de un vehículo extranjero.

Tras la intervención, la vía quedó completamente abierta al tráfico.