Vuelca un camión y se escapan 180 animales en Sandiás: "Supe que era grave cuando escuché un golpe tremendo y a los cerdos gritar"

Sandiás se ha despertado entre gritos de animales este miércoles. A las 7,40 horas aproximadamente se producía un accidente de tráfico en la carretera N-525 que ha implicado a un camión de transporte de ganado porcino que trasladaba alrededor de 180 cerdos en el momento del siniestro. El conductor ha salido herido levemente, dando negativo en pruebas de alcohol y drogas, y el caos se desató en la zona cuando los ejemplares se escaparon del vehículo y se esparcieron por la carretera.

Los vecinos colaboraron para recuperar estos animales. | Miguel Ángel

Una de las vecinas de la zona, Encarna, relataba cómo vivió el momento del accidente desde su vivienda, situada muy cerca del lugar del siniestro. “Estaba en el baño por la mañana y mi familia acababa de marcharse a trabajar. Escuché un golpe tremendo y pensé que se había venido algo abajo en el garaje. Después oí a los cerdos chillar y supe que había pasado algo grave”, explicaba. Según su testimonio, los animales ya estaban comenzando a salir del camión cuando ella se asomó: “Los primeros ya habían salido, fue instinto de supervivencia”.

El camión volcado en el accidente de tráfico de Sandiás. | Miguel Ángel

La vecina también describía la intervención en el lugar y el traslado del conductor, señalando el fuerte impacto del accidente y el movimiento de los equipos de emergencia en la zona. La operación continuaba abierta tras dos horas de actuación para completar la recuperación de los animales y la retirada del vehículo, así como de restablecer la normalidad en la circulación de la N-525.

Por su parte, el conductor del vehículo fue evacuado tras el accidente y, según las primeras informaciones, no presenta lesiones de gravedad. De hecho, pudo salir del camión por sus propios medios con la ayuda de los vecinos presentes y fue trasladado, pero sin que existiera preocupación por su estado de salud. Las vecinas Ana y Aurora llegaron cuando el camión ya estaba volcado con los cerdos dispersos por la carretera y llamaron al 112. "El chófer por lo que sabemos salió ileso, pero lo llevaron en la ambulancia. Tuvieron que quitarlo con una escalera por la puerta", explican.

En cuanto a los animales, la mayoría se liberaron, escapando del camión y dispersándose sin control por la carretera. Tal y como se ha podido observar en las imágenes grabadas en la zona, los cerdos fueron recogidos y trasladados a una finca cercana, situada en un descampado próximo a varias viviendas, donde se concentran para su control y resguardo. En este punto, los equipos de emergencia, junto con vecinos de la zona, colaboraron en la recogida y agrupación del ganado para facilitar su traslado y evitar que siguieran por la calzada.

No obstante, por el momento no se dispone de una cifra oficial sobre posibles bajas entre los aproximadamente 180 animales transportados. Aunque la mayoría parece haber salido del vehículo, no se descarta que pueda haber algún ejemplar muerto o atrapado en el interior del camión. El dispositivo de emergencia estuvo activo en la zona hasta las 10,00 horas aproximadamente, con la intervención de bomberos, Guardia Civil de Tráfico y equipos de protección civil, que trabajaron en la gestión del incidente y en la seguridad del entorno.