Galería | Juan Carlos Villanueva “Marabú” celebra los 60 rodeado de amigos

Fiesta y amistad para festejar el 60 aniversario de Juan Carlos Villanueva “Marabú”, que estuvo acompañado por numerosos amigos y por miembros de la escudería Barbadás y Ourense, con los que comparte su afición al motor. No faltaron los brindis, las anécdotas y las muestras de cariño a Villanueva, figura muy conocida en el ámbito local y, sobre todo, en el ámbito deportivo ourensano.

La celebración, que tuvo lugar en el Barazal, se prolongó durante varias horas en un ambiente de proximidad y camaradería. Con este acto, “Marabú” suma seis décadas rodeado de afectos y reafirma su vínculo con la comunidad que lo acompañó en buena parte de su trayectoria personal y social.