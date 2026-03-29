SEMANA SANTA
Programas de la celebración en la provincia
Con un grupo de amigos y aficionados al motor.
Con un grupo de amigos y aficionados al motor. | Martiño Pinal

Galería | Juan Carlos Villanueva “Marabú” celebra los 60 rodeado de amigos

ANIVERSARIO

Juan Carlos Villanueva “Marabú” celebró su 60 aniversario acompañado por numerosos amigos y por miembros de la escudería Barbadás y Ourense

Fiesta y amistad para festejar el 60 aniversario de Juan Carlos Villanueva “Marabú”, que estuvo acompañado por numerosos amigos y por miembros de la escudería Barbadás y Ourense, con los que comparte su afición al motor. No faltaron los brindis, las anécdotas y las muestras de cariño a Villanueva, figura muy conocida en el ámbito local y, sobre todo, en el ámbito deportivo ourensano.

La celebración, que tuvo lugar en el Barazal, se prolongó durante varias horas en un ambiente de proximidad y camaradería. Con este acto, “Marabú” suma seis décadas rodeado de afectos y reafirma su vínculo con la comunidad que lo acompañó en buena parte de su trayectoria personal y social.

Los asistentes al aniversario, durante la comida.
1/6 Los asistentes al aniversario, durante la comida. | Martiño Pinal
Pepe, José Manuel, Jano y Javito.
2/6 Pepe, José Manuel, Jano y Javito. | Martiño Pinal
Alberto, Manolo, Jorge, Luis Alfredo, Caquelo y Román.
3/6 Alberto, Manolo, Jorge, Luis Alfredo, Caquelo y Román. | Martiño Pinal
Marabú con su madre y su hermana.
4/6 Marabú con su madre y su hermana. | Martiño Pinal
Lucas, Milucho y Ventura.
5/6 Lucas, Milucho y Ventura. | Martiño Pinal
Román, Julio, Jorge y Severino.
6/6 Román, Julio, Jorge y Severino. | Martiño Pinal

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