Toén respalda a Barbadás en su choque con Taboadela por el obradoiro de empleo

Nuevo episodio en el conflicto abierto en el área metropolitana entre los alcaldes de Barbadás y Taboadela. La pérdida definitiva de 465.000 euros destinados a un taller de empleo conjunto ha desatado una nueva guerra de versiones tras la comparecencia pública de este martes de Álvaro Vila. El regidor de Taboadela calificó de “falacias” las acusaciones de su homólogo, Xosé Carlos Valcárcel, asegurando que su municipio rindió cuentas el 21 de noviembre de 2025.

Vila desplazó la responsabilidad hacia el Concello de Barbadás, tachándolo de inoperante por no presentar el recurso de alzada necesario ante la Xunta, a pesar de que él mismo les habría instado a recurrir. Además, tildó la actitud de Valcárcel de “inquina personal” y “acoso”, negando cualquier manipulación documental.

Sin embargo, esta postura ha quedado seriamente cuestionada por el tercer concello implicado en el proyecto, Toén. Su alcalde, Ricardo González, en declaraciones a este periódico, señala a Taboadela como el responsable de la situación al afirmar que la falta de sus cuentas “es el único motivo por el que no nos adjudicaron el obradoiro este año”. González ha sido tajante al definir el problema como un hecho “objetivo” que no admite discusiones, sentenciando que “esto no va de opiniones, o tienes las cuentas presentadas o no las tienes”. En este sentido, el regidor de Toén muestra una “confianza plena” en la labor de Barbadás, defendiendo que el concello liderado por Valcárcel “ha sido impecable siempre en la gestión del expediente”.

La evidencia documental del Consello de Contas de Galicia sigue dando la razón a las tesis de Valcárcel. Frente a las afirmaciones de Vila, los registros públicos confirman que Taboadela no rindió sus cuentas en noviembre, sino el 27 de febrero de 2026, dos meses después de expirar el plazo legal.