FE, TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA
Galería | Cientos de peregrinos acuden a San Benito da Cova Lobo en busca de curación, en fotos
FE, TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA
Desde las seis de la mañana de este sábado, centenares de fieles comenzaron a llegar en peregrinación a la ermita de San Benito da Cova Lobo, para celebrar una de las romerías más arraigadas del entorno ourensano, que llega todos los años, sin fallo, el 11 de julio.
Este santo es conocido por su “capacidad” de curación de verrugas, protuberancias cutáneas, granos o pequeños bultos. Uno a uno, formando una silenciosa fila, los fieles se concentraron hacia el altar, donde se encontraba la imagen de San Benitiño, a la que los creyentes pasaron un pañuelo para luego limpiar las zonas afectadas y así sanarlas.
Simultáneamente a esta adoración a su figura, se celebraron de forma continua las misas, de forma ininterrumpida, hora a hora desde las 6:00 hasta las 13:00 horas. “Incluso nas primeiras misas da mañá, na das seis e das sete os bancos estaban cheos”, afirmó Nives Santos, de la Tenda do Santuario -ubicada frente a la ermita-, que reconoció que este fue de los mejores años en venta de velas. A la tarde se celebraron otras tres misas, a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
El motivo religioso, como es habitual en estas celebraciones, se mezcló con la parte gastronómica, que reunió bajo las carpas de San Benito a centenares de asistentes que disfrutaron de pulpo y churrasco, arrancando las primeras peticiones de tapas a las diez de la mañana. Pese a ser sábado y rozar los 40 grados, con muchos ourensanos escapados a la costa, los pulpeiros presentes aseguraron que se superaron las mil raciones.
Además, el entorno de la romería se llenó de tradicionales casetas de rosquillas, con gran éxito de ventas durante todo el día, e incluso de puestos de venta de ropa y de juguetes para los más pequeños, que también estuvieron presentes en esta celebración.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FE, TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA
Galería | Cientos de peregrinos acuden a San Benito da Cova Lobo en busca de curación, en fotos
DEL 10 AL 18 DE JULIO
La tercera edición del festival EmularT llenará de cultura Sobrado de Bispo
Lo último
ATAQUE CONTRA CIVILES
Al menos siete muertos y más de 30 heridos en nuevos ataques rusos sobre Ucrania
DIEZ AÑOS DE LA MANADA
Detenido un hombre por una presunta agresión sexual durante los Sanfermines, en Pamplona
GASTRONOMÍA Y MÚSICA
Galería | A Merca disfruta de una gran Festa do Porco ó espeto, en fotos