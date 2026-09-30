Galería | Así quedó el piso de la señora de A Valenzá que se salvó por segundos del derrumbe.

Así quedó el piso de la señora que se salvó por segundos del derrumbe en A Valenzá. El techo y las vigas de la vivienda se desplomaron por completo

Una mujer de avanzada edad salva la vida por apenas unos segundos tras salir de su vivienda en A Valenzá, Barbadás, después de escuchar crujidos en las vigas. La moradora salió a pedir ayuda a los vecinos y, justo antes de que uno de ellos entrase en el piso, el techo se desplomó por completo.

El falso techo y las vigas que lo sostenían cayeron, dejando la vivienda inhabitable. La mujer tuvo que pasar la noche en casa de unos vecinos.

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Los servicios de emergencia de Barbadás y la Policía Local acudieron al inmueble para revisar los daños y ayudar a recoger las pertenencias de la afectada.

La vivienda quedó inhabitable después de que el falso techo y las vigas que lo sostenían se desplomaran por completo. Estas son las imágenes.