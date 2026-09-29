Salva su vida por unos segundos al desplomarse el techo de su vivienda en Barbadás

Así quedó el piso de la señora que se salvó por pocos segundos del derrumbe en A Valenzá.

Una mujer de avanzada edad salvó su vida este martes en A Valenzá (Barbadás) ante un derrumbe por apenas unos segundos. El suceso ocurrió a última hora de la tarde en una vivienda ubicada en un quinto piso de la calle Severo Ochoa. La moradora escuchó crujidos en las vigas, lo que la puso en alerta. Ante esta situación, salió a pedir ayuda a los vecinos sin saber en ese momento que esa decisión le acabaría salvando la vida instantes después.

Uno de ellos acudió en su ayuda y se acercó al piso para comprobar qué sucedía. Sin embargo, no llegó ni a entrar, ya que justo antes de acceder se produjo el colapso estructural completo del techo. Según fuentes consultadas, todo apunta a que si en ese momento hubiese alguien en el hogar, habría fallecido a causa del derrumbe.

La vivienda quedó inhabitable después de que el falso techo y las vigas que lo sostenían se desplomaran por completo. | Emerxencias Barbadás

Vivienda inhabitable

“Se cayó el falso techo en su totalidad y todas las vigas que lo soportaban, por lo que si hubiese habido una persona en el interior, la habrían aplastado”, aseguran. La vivienda quedó en condiciones de inhabitabilidad, por lo que la mujer, que residía sola, tuvo que ser realojada temporalmente en casa de unos vecinos para pasar la noche. Está previsto que hoy lleguen sus familiares para hacerse cargo de ella.

Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos del Servizo de Emerxencias de Barbadás, quienes inspeccionaron el estado de la vivienda y ayudaron a la víctima a recoger sus pertenencias al comprobar que no era posible residir en ella. Además, en el operativo participaron dos agentes de la Policía Local.