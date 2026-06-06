Condenado tras estrellar su Porsche por conducir ebrio en el centro de Ourense

Una multa de 1.080 euros y un año y un día sin poder conducir. Esa es la factura penal que le impuso la jueza de la Plaza 2 de la Sección Penal a Daniel F.A. por conducir el 3 de febrero de 2024 su Porsche Cayman tras haber ingerido alcohol, lo que le hizo perder el control del coche e impactar contra un macetero en la calle Juan XXIII.

El acusado dio tras el accidente un resultado de 0,51 miligramos por litro de aire espirado, pero en el juicio defendió que el alcohol no influyó en el accidente. Él lo atribuyó a un cúmulo de factores: la existencia de un cambio de rasante, calzada mojada o falta de familiarización con el vehículo.

La sentencia señala que los datos objetivos no avalan ninguno de esos factores y alude a la visualización de las cámaras. “Permite advertir, en primer lugar, que el asfalto no estaba mojado, al margen de que es evidente que un vehículo no se sale de la calzada por estar mojada, pues entonces la actividad de conducción en los días de lluvia tendría que prohibirse”, recoge la sentencia, que desecha una a una las excusas de Daniel F.A.

Además, indica que los vídeos muestran cómo circuló en línea recta, sin hacer la curva. La jueza señala que todo apunta a una conducción desatenta, desinhibida e inadecuada “propia de quien está circulando en condiciones indebidas por una ingesta alcohólica previa”. Por todo ello, lo condena por un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, un fallo que admite recurso.