Un herido tras una colisión entre una furgoneta y un camión en la OU-540, en Barbadás
ACCIDENTE DE TRÁFICO
El conductor de la furgoneta tuvo que ser trasladado al CHUO tras el accidente en Barbadás, ocurrido en la rotonda de enlace con la A-52.
Un accidente de tráfico entre una furgoneta y un camión registrado en la mañana de este viernes en la OU-540, a la altura de la rotonda de enlace con la A-52, se saldó con una persona herida. El conductor de la furgoneta tuvo que ser evacuado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios de emergencia, entre ellos varias dotaciones de bomberos, personal del GES de Pereiro, voluntarios de Protección Civil y técnicos de emergencias sanitarias. También intervinieron la Policía Local de Barbadás y la Guardia Civil de Tráfico.
Una vez que la grúa retiró la furgoneta implicada en la colisión, fue necesario realizar labores de limpieza de la calzada antes de restablecer la circulación.
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