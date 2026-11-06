Un herido tras una colisión entre una furgoneta y un camión en la OU-540, en Barbadás

Un accidente de tráfico entre una furgoneta y un camión registrado en la mañana de este viernes en la OU-540, a la altura de la rotonda de enlace con la A-52, se saldó con una persona herida. El conductor de la furgoneta tuvo que ser evacuado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

El despliegue en el punto del accidente de Barbadás. | Protección Civil de Barbadás

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios de emergencia, entre ellos varias dotaciones de bomberos, personal del GES de Pereiro, voluntarios de Protección Civil y técnicos de emergencias sanitarias. También intervinieron la Policía Local de Barbadás y la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez que la grúa retiró la furgoneta implicada en la colisión, fue necesario realizar labores de limpieza de la calzada antes de restablecer la circulación.