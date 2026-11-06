Directo | Pleno ordinario del Concello de Ourense del 6 de noviembre

El pleno del Concello de Ourense celebra este viernes, 6 de noviembre, a las 9,00 horas, una sesión ordinaria en la que se debaten nueve mociones presentadas por los distintos grupos municipales.

Democracia Ourensana lleva dos propuestas: una sobre las restricciones que afectan al pequeño comercio y otra para solicitar a la Xunta el traslado a Ourense de la sede de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CRTVG) o de otro organismo autonómico de dimensiones similares.

El PSOE presenta una moción para crear el programa municipal "Ourense en inglés" y otra para mejorar la información y los servicios turísticos de la ciudad. El BNG, por su parte, plantea una iniciativa de apoyo a la huelga general del 11 de noviembre, convocada bajo el lema "Galiza en loita por unha vida digna e polo dereito á vivenda".

El PP incluye dos propuestas relacionadas con las infraestructuras. Una solicita mejoras en la seguridad vial, los espacios públicos y los equipamientos del barrio de Mende. La otra plantea el cierre y precintado provisional del paso subterráneo peatonal de la estación intermodal.

En la parte resolutiva también figura un expediente de modificación de créditos mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito, así como la actualización del Inventario Municipal de Bienes y Derechos correspondiente a 2025.

Además, se dará cuenta del informe sobre el periodo medio de pago de septiembre y del estado de las facturas pendientes de tramitar durante el tercer trimestre. El orden del día se completa con la aprobación de cuatro actas anteriores, los asuntos de urgencia y el turno de ruegos y preguntas.