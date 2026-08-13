Un conductor herido y excarcelado por el maletero tras despeñarse por un terraplén en Sobrado do Bispo

Un aparatoso accidente de tráfico movilizó a un amplio dispositivo de seguridad en la tarde de este jueves en el concello de Barbadás. El suceso se produjo en la rúa do Convento, en la parroquia de Sobrado do Bispo, cuando un vehículo sufrió una salida de vía y terminó despeñándose por un terraplén de unos dos metros de altura.

A causa del impacto, la persona que viajaba en el interior quedó atrapada e herida dentro del habitáculo. Tras la alerta emitida por el CIAE 112 Galicia, los equipos de rescate tuvieron que realizar labores de excarcelación y maniobras de extracción, logrando sacar a la víctima a través del maletero del coche para evacuarla hacia la carretera.

Una vez en la superficie, la persona fue atendida de urgencia por los sanitarios de una unidad de Soporte Vital Avanzado y, posteriormente, trasladada en ambulancia al hospital.

En el operativo participaron efectivos del Servicio de Emergencias y Protección Civil de Barbadás, los Bombeiros de la Diputación de Ourense, el GES de Pereiro de Aguiar, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Barbadás. Los medios desplegados permanecen en el punto regulando la circulación a la espera de una grúa pluma para poder retirar el automóvil del desnivel.