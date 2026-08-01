Un vehículo sin frenos recorre unos 40 metros y acaba impactando contra el parque de Os Patos, en Barbadás

El vehículo terminó impactando contra el parque de Os Patos, en Barbadás, tras recorrer unos 40 metros sin frenos.

Un vehículo que circulaba por Barbadás terminó impactando contra el parque de Os Patos después de sufrir un fallo en los frenos. El suceso movilizó este sábado a distintos servicios de emergencia tras el aviso recibido por el CIAE 112 Galicia.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el vehículo recorrió unos 40 metros sin frenos, posiblemente guiado por los bordillos, hasta acabar impactando contra el parque. No hubo que lamentar personas heridas como consecuencia del accidente.

Hasta el lugar se desplazó el turno de tarde de Protección Civil, además de un furgón de emergencias y Bomberos. También acudieron agentes de la Policía Local de Barbadás y otros efectivos policiales para atender el incidente y garantizar la seguridad en la zona.