Un incendio forestal en la A-52, a la altura de Barbadás, preocupa en una jornada de altas temperaturas

El humo del incendio forestal de A Valenzá es visible desde la A-52, cerca de la salida 224 en dirección al polígono de San Cibrao.

Un incendio forestal se declaró a las 14:06 horas de este sábado en A Valenzá, en Barbadás, y su columna de humo puede verse desde la A-52, a la altura de la salida 224 en dirección al polígono de San Cibrao.

Hasta la zona se movilizaron un agente forestal, tres brigadas, una motobomba y un helicóptero para trabajar en la extinción del fuego.

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Por el momento, no hay una estimación de la superficie afectada. Los efectivos trabajan para controlar las llamas cuanto antes, en una jornada marcada por las altas temperaturas en la provincia de Ourense.

La rápida intervención de los medios busca evitar que el fuego pueda extenderse.