Activo un incendio forestal en A Lama que ya afecta a unas 20 hectáreas en una jornada de altas temperaturas

El incendio permanece activo en la parroquia de Escuadra, en A Lama.

Un incendio forestal permanece activo este sábado en el municipio pontevedrés de A Lama, concretamente en la parroquia de Escuadra. El fuego se inició a las 04:19 horas y, según las últimas estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas.

Para tratar de controlar las llamas se ha desplegado un amplio dispositivo de extinción, formado por un técnico, siete agentes, 12 brigadas, nueve motobombas, dos palas, tres helicópteros y cinco aviones.

Por el momento, la Xunta no ha informado de que el incendio esté controlado o estabilizado, por lo que continúa activo.

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El incendio forestal en A Lama visto desde Cuntis.

Avisos ante incendios forestales

La Consellería do Medio Rural recuerda que cualquier persona que detecte un incendio forestal puede avisar a través del teléfono gratuito 085. También está disponible la aplicación ALume, que permite comunicar la existencia de incendios activos en Galicia.

Además, el teléfono 900 815 085, anónimo y gratuito, está habilitado para comunicar sospechas o información sobre posibles actividades delictivas relacionadas con incendios forestales.

La información actualizada sobre los incendios que alcanzan las 20 hectáreas puede consultarse también a través de la cuenta de X @incendios085.