Una joven resulta herida tras colisionar su patinete eléctrico contra un coche en Barbadás

Una joven que circulaba en un vehículo de movilidad personal (VMP) ha resultado herida tras sufrir un choque contra un turismo en el término municipal de Barbadás, concretamente en la intersección de la carretera OU-0519 con la rúa Esmorga, en el entorno de Fincafierro.

La conductora del patinete eléctrico de gran tamaño impactó contra un coche —que sufrió desperfectos en el faldón y en la puerta trasera del lado del conductor— al incorporarse este a la vía. Como consecuencia del fuerte impacto, la joven resultó herida con lesiones en manos, rodillas y cuello.

Al lugar se desplazó un dispositivo de emergencias integrado por un camión y un operario del Servicio de Emergencias, junto a dos voluntarios de Protección Civil. Tras ser atendida en el sitio, la víctima fue evacuada en una ambulancia del 061. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se hicieron cargo del atestado para estudiar las circunstancias de la colisión.