¿Sabe usted que la llegada de Mónica Valencia a las papeletas ha levantado un pequeño runrún entre el BNG de Barbadás?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la sorpresa en el BNG de Barbadás
¿Sabe usted que la llegada de Mónica Valencia a las papeletas ha levantado un pequeño runrún entre el BNG de Barbadás? ¿Que allí estuvo Ana Pontón para presentarla, pero no algunos miembros del partido? ¿Que, seica, algunos recibieron el whatsapp cuando la candiata ya estaba oficializada? ¿Que otros se enteraron, como se dice, por la prensa? ¿Que fue toda una sorpresa dentro del “Barbadás que vén”?
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