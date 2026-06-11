Luis Menor pide el acta a los díscolos de Barbadás

El presidente provincial del PP en Ourense, Luis Menor, abordaba el abandono de dos de sus ediles en Barbadás indicando que “no aprueba” que los dos nuevos concelleiros no adscritos -por discrepancias con la dirección del grupo local- mantengan su acta.

“Si no estás de acuerdo con la visión mayoritaria, entiendo que te des de baja y que se pueda producir dicha decisión, pero no entiendo que se mantenga el acta, porque estamos hablando de otro tipo de cuestiones y eso ya no lo puedo aprobar”, señalaba Menor, quien indicaba también que el Concello de Barbadás cuenta con un panorama político “tremendamente convulso” después de los últimos movimientos entre todas las agrupaciones. Asimismo, el líder popular en Ourense ha subrayado que las discrepancias están basadas en “maneras de funcionar más que en temas de fondo”.

Una buena oferta electoral del PP en Barbadás tiene muchísimas posibilidades de éxito"

Consultado acerca del posible cambio en la dirección municipal, encabezada en estos momentos por Consuelo Vispo, Menor ha explicado que se respetará la decisión que “surja del territorio”; y que, en este contexto, “una buena oferta electoral del PP tiene muchísimas posibilidades de éxito”.