"No, por Dios, no": niega haber quemado su casa hipotecada en Barbadás por venganza contra el banco

Un incendio en una vivienda de Barbadás el 3 de abril de 2022 sentó este martes en el banquillo a su propietaria, Josefa P.F.. Sobre este inmueble pesaba una carga hipotecaria de 81.981 euros y el banco acusa a la mujer de estar detrás del origen de las llamas, que comenzaron en el colchón de una habitación.

“Tenía un resentimiento contra el banco porque había perdido la casa y se la quedaba la entidad”, señaló la abogada del banco ayer en el juicio, celebrado en la Plaza 2 de la Sección Penal. “(Contaba con) la motivación, estuvo allí y el fuego fue provocado, por lo que entendemos que ha quedado desvirtuada la presunción de inocencia”, añadió.

Coincidió ayer con esta tesis la Fiscalía, quien apunta en su escrito a que la propietaria originó el fuego para causarle un perjuicio al banco. Una acusación que Josefa P.F. rechazó rotundamente al asegurar que no tenía ningún resentimiento contra el banco.

Preguntada sobre si causó el incendio, fue clara: “No, por Dios, no”. En su declaración, aseguró que el día de los hechos no estuvo en la vivienda, en la que ni siquiera residía al convivir en el domicilio de su entonces pareja, donde el 3 de abril de 2022 estaba celebrando su cumpleaños. Incluso explicó que no se enteró de lo sucedido hasta tres días después, cuando se lo comunicó un vecino.

Sin embargo, una vecina contradijo esta versión al asegurar que el día del incendio vio a la acusada cogiendo unos enseres de la vivienda. No obstante, aseguró que fue testigo de cómo abandonaba la misma pasadas las seis de la tarde, mientras que el incendio se produjo cuatro horas después, sobre las diez de la noche.

Otro testigo, el hombre que alertó del incendio, también declaró que observó a Josefa P.F. retirar objetos de la vivienda, pero en su caso no recuerda el día concreto en el que la vio.

En el juicio, también declaró uno de los investigadores. Este indicó que claramente fue un incendio intencionado y confirmó que se originó en una de las habitaciones de la casa. Además, aportó un detalle muy importante: la puerta de acceso a la vivienda estaba forzada.

Otros incendios

Josefa P.F. relató ante la jueza que hubo un segundo incendio en esa vivienda, el cual la sorprendió a ella en el interior. Relató que alguien “plantó fuego” por la parte de atrás de la escalera y que ella tuvo que levantarse, ir al balcón y empezar a gritar pidiendo auxilio porque se asfixiaba con el humo. Al respecto, señaló que le resultaba muy triste ver cómo había quedado todo destruido y no poder hacer nada.

La Fiscalía solicitó que sea condenada a dos años de prisión mientras que la defensa interesó la absolución de su clienta.