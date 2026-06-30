Un nuevo accidente en la rotonda del Carrefour de Ourense envía a dos heridos al CHUO

Un accidente de tráfico tuvo lugar este martes en Barbadás, Ourense. A las 12:55 horas, el 112 recibió la alerta de que dos coches habían colisionado en el kilómetro 2 de la OU-540, que corresponde a la rotonda que da entrada al Carrefour de A Valenzá.

Dos personas, ocupantes de cada uno de los vehículos, resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al CHUO en ambulancia. Además de Urxencias Sanitarias 061, fueron notificados los Bombeiros de San Cibrao, el GES de Pereiro y Protección Civil Barbadás.

Nuevo accidente cuatro días después

Los servicios de emergencia intervinieron el viernes en un accidente en el mimso punto. En el siniestro se vieron implicados dos vehículos que circulaban por el carril de salida de la glorieta. Como resultado de la colisión, un menor y dos adultos resultaron heridos y recibieron asistencia sanitaria. Para atenderlos, se desplazó una ambulancia acompañada por una pediatra debido a la presencia del menor.