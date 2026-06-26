Un menor y sus padres heridos en un accidente de tráfico en la rotonda de acceso al Carrefour de Barbadás

Los servicios de emergencia intervinieron este martes en un accidente de tráfico con heridos registrado en la rotonda de acceso de la OU-540, a la altura de Carrefour, en el municipio de Barbadás.

El aviso fue recibido por el 112, que movilizó a los distintos equipos de emergencia hasta el lugar del siniestro. Una vez allí, los efectivos comprobaron que en el accidente se habían visto implicados dos vehículos que circulaban por el carril de salida de la glorieta.

Un menor y sus padres adulto precisaron asistencia sanitaria

Como consecuencia de la colisión, resultaron heridos un menor y dos adulto, que recibieron los primeros auxilios por parte de los equipos desplazados hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Para atender a los afectados se movilizó una ambulancia, que acudió acompañada de una pediatra debido a la presencia de un menor entre los heridos.

En el operativo participaron efectivos del Servicio de Emergencias de Barbadás, que desplazó una bomba urbana ligera y dos operarios, así como una furgoneta de Protección Civil de Barbadás con tres voluntarios. También acudieron agentes de la Policía Local de Barbadás, encargados de regular el tráfico y asegurar la zona, además del personal sanitario de la ambulancia medicalizada que prestó asistencia a los afectados.