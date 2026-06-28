Oleada de reptiles: Protección Civil de Barbadás retira una serpiente de un garaje

Protección Civil y Emergencias de Barbadás tuvo que intervenir en la mañana de este domingo, 28 de junio, por la presencia de una serpiente en un garaje en la Rúa da Escaleira.

Pudieron verificar que se trata de una culebra bastarda, las cuales, aclaran, son completamente inofensivas para el ser humano. En la imagen se ve cómo el reptil se encuentra enrollado entre el manillar y el sillín de una bicicleta.

Aconsejan no manipularlas, llamar al servicio de emergencias y cerrar la puerta si se dan encuentros con estos animales en espacios cerrados.

En el caso de un encuentro en espacios abiertos, se recomienda no acercarse a ellas, aunque suelen evitar la presencia humana.

Hasta el punto se desplazó un furgón y dos efectivos.

Barbadás, tierra de serpientes

Durante este mes de junio, la presencia de serpientes en Barbadás se hizo notar con varias intervenciones de emergencias. El 2 de junio aparecía una serpiente en una piscina. Fue un particular el que alertó a los efectivos de Protección Civil de la presencia del animal. Hasta el lugar se desplazaron los miembros del citado cuerpo de emergencias, quienes encontraron a la serpiente, que medía en torno a 1 metro y 30 centímetros, en el fondo de la piscina, la cual estaba vacía. Ante esta situación, procedieron a la retirada del animal y su traslado a un punto ubicado fuera del casco urbano, en este caso junto al río.

El 9 de junio acudieron por la tarde a una clínica del municipio, donde apareció una serpiente. Los efectivos la retiraron del local y la liberaron en un área forestal.